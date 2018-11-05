Пентагон готовится совершить кибератаку на Россию, если та вмешается в выборы

Пентагон больше не нуждается в санкции Трампа на кибератаки / Reuters

Американские спецслужбы и Пентагон совершат совместную масштабную кибератаку на Россию в случае, если та попробует вмешаться в промежуточные выборы в Конгресс 6 ноября.

Сообщение об этом поступило в Center for Public Integrity от официальных лиц, знакомых с этим планом американских разведывательных управлений, передает The Daily Beast.

Военные хакеры США получили санкцию на проникновение в российские компьютерные системы для подготовки ответной атаки - как один из первых шагов в соответствии с президентским меморандумом национальной безопасности 13, который обязывает США вести более агрессивную борьбу в киберпространстве.

Документ позволяет Пентагону и спецслужбам проводить кибератаки без согласования с президентом США. В то же время правительство США считает, что установление вредоносного программного обеспечения, с помощью которого можно управлять чужой системой или взломать ее, – это не "акт кибервойны" до тех пор, пока система не будет взломана, говорится в статье.

Читайте такжеКонгресс США одобрил законопроект о санкциях за кибератакиРабота по внедрению во вражеские системы и установка там необходимых для атак программ ведется уже давно, однако до сих пор американские спецслужбы не проводили кибератак, чтобы противники не узнали о ПО, установленном на их устройствах.

Напомним, ранее в США обвинили 12 шпионов РФ в совершении кибератак во время выборов президента-2016.

Кроме того, корпорация Microsoft зафиксировала попытки контролируемых РФ хакеров вмешаться в процесс организации выборов в Конгресс США, которые состоятся в ноябре нынешнего года.