Поставлена точка в вопросе вступления Турции в ЕС

Reuters

Член Еврокомиссии по переговорам о вступлении Турции в Евросоюз Йоханнес Хан призвал завершить переговоры на эту тему.

Об этом он заявил в интервью немецкой газете Welt.

По его словам, в долгосрочной перспективе "было бы намного честнее и для Турции, и для ЕС искать новые пути" и прекратить переговоры о вступлении Турции в ЕС.

Он подчеркнул, что в обозримом будущем членство Турции в ЕС "нереально".

Напомним, что переговоры были начаты в 2005 году, но затем зашли в тупик.

Ранее глава Европейского совета Дональд Туск призвал власти Польши задуматься о месте страны в ЕС, заявив, иначе Варшава вслед за Лондоном может выйти из блока.

"Ситуация, на мой взгляд, очень и очень серьезная", - сказал Туск.

К такому сценарию, считает он, может привести вмешательство правящей партии "Право и справедливость" в деятельность судебных органов страны.