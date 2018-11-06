В Европе десятки политиков призвали Меркель отказаться от "Северного потока-2"

В Европе выступили против "Северного потока-2" / Nord Stream 2 AG

К федеральному канцлеру Германии Ангеле Меркель обратились 69 европарламентариев и 20 политических деятелей стран, входящих в Евросоюз, с призывом пересмотреть решение о строительстве газопровода "Северный поток-2".

"Просим вас, госпожа канцлер, чтобы ваше правительство пересмотрело и изменило свою политику в отношении "Северного потока-2 ". Перестаньте тормозить работы, связанные с Газовой директивой. Поддержите позицию Еврокомиссии, ЕП. Дайте президенту России понять, что Германия будет поддерживать своих партнеров по ЕС и Украину. Выберите европейский путь, а не путь "Германия — самое главное", - цитирует письмо парламентариев к Меркель Postimees.

В обращении указано, что после запуска газопровода Германия отдаст России 80% поставок газа и станет практически полностью энергетически зависима от этой страны, что неизменно окажет влияние на весь Европейский Союз. Критики напомнили Меркель, что с ними солидарны страны Балтии, НАТО и США.

"Поступая недальновидно, Германия попирает принципы солидарности ЕС (…). Ваше правительство не руководствуется правильным приоритетами, госпожа канцлер. Мы просим, измените курс", - сказано в письме.

Ранее "Газпром" назвал точную дату пуска Северного потока-2.

Как ранее сообщалось, в Германии сразу два судна приступили к прокладке трубопровода Северный поток-2 на его германском участке.