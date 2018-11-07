На росТВ обыск в квартире Бережной назвали украинским фашизмом

Российский эксперт заявил, что Киев погряз в фашизме / Фото: Facebook/Игорь Коротченко

На политическом шоу одного из российских телеканалов эксперты в студии и ведущие эмоционально обсудили обыск в квартире правозащитницы Елены Бережной, которую подозревают в государственной измене.

Обсуждение прошло на телеканале Россия 1. Видео опубликовано в YouTube.

"Это называется одним словом – фашизм. Разумеется, незаконно всё это, это такой же закон, который был в гитлеровской Германии, а СБУ сегодня выродилась в карательно-репрессивный орган, в украинское Гестапо, что является закономерным итогом эволюции украинского государства, начиная с обретения независимости", - заявил российский военный эксперт Игорь Коротченко.

Гость шоу добавил, что украинская власть действует в стиле Третьеро рейха, позволяя себе обыск в квартире Бережной. Он заявил, что дальше будет запугивание и политические убийства.

"Очевидно, мы увидим, помимо факельных шествий и запрета ряда книг, публичное их сжигание на улицах Киева. Хочу выразить признательность тем, действительно патриотам Украины, которые выходят сегодня на улицы Киева с протестами против этого жуткого оскала украинского национализма – разновидности фашизма в современном виде, и кладут цветы тем, кто освобождал Киев", - сказал Коротченко.

Во время эфира к беседе по видеосвязи подключился экс-нардеп Василий Волга, который заявил, что у него также произведен обыск из-за акции у памятника Ватутину в Киеве.

Напомним, 9 мая в Киеве во время акции "Бессмертный полк" полиция задержала Елену Бережную. На ее одежде во время задержания была запрещенная украинским законодательством георгиевская лента.