Константинополь назвал действия РПЦ "сатанинскими"

Российская церковь подверглась критике из-за расторжения отношений со Вселенским патриархатом.
Митрополит Писидийский Сотирий, глава экзархата Сиде и Антальи рекомендовал прихожанам в Турции не руководствоваться заявлениями Синода РПЦ о разрыве взаимоотношений с Константинополем.
"Эти их действия доставляют радость лишь антихристу, который борется со Христом и Его Церковью. Все думающие люди глубоко опечалены подобными сатанинскими действиями", - цитирует его Alanya Orthodox.
Митрополит написал послание к верующим, в котором указал, что никто "не имеет права вторгаться во внутренние вопросы другой епархии без ведома ее епископа". Он добавил, что непозволительно указывать прихожанам, в каких храмах они имеют право причащаться.
По словам священнослужителя, решение РПЦ о прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом не имеет никакой силы.
Напомним, в октябре РПЦ заявила о прекращении церковных отношений с Константинополем "в связи с посягательством Константинопольского патриархата на каноническую территорию Русской церкви".