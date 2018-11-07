Константинополь назвал действия РПЦ "сатанинскими"

Митрополит жестко ответил РПЦ / Фото:Διακόνημα

Митрополит Писидийский Сотирий, глава экзархата Сиде и Антальи рекомендовал прихожанам в Турции не руководствоваться заявлениями Синода РПЦ о разрыве взаимоотношений с Константинополем.

"Эти их действия доставляют радость лишь антихристу, который борется со Христом и Его Церковью. Все думающие люди глубоко опечалены подобными сатанинскими действиями", - цитирует его Alanya Orthodox.

Митрополит написал послание к верующим, в котором указал, что никто "не имеет права вторгаться во внутренние вопросы другой епархии без ведома ее епископа". Он добавил, что непозволительно указывать прихожанам, в каких храмах они имеют право причащаться.

По словам священнослужителя, решение РПЦ о прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом не имеет никакой силы.

Напомним, в октябре РПЦ заявила о прекращении церковных отношений с Константинополем "в связи с посягательством Константинопольского патриархата на каноническую территорию Русской церкви".