Российский депутат раскрыл планы Кремля насчет Украины

7 ноября 2018, 07:38

Одиозный политик из РФ разоткровенничался в прямом эфире российского ТВ.

Константин Затулин / Zampolit

Одиозный депутат нижней палаты российского парламента, Госдумы, Константин Затулин заявил о том, что РФ должна пойти на все, чтобы подтолкнуть Украину к развалу.

С таким заявлением он выступил в эфире российского федерального телевидения. Как считает Затулин, Кремлю идет на пользу то, что Украина якобы "крайне разобщена изнутри, что обрекает ее как самостоятельное государство на полный крах".

Он также полагает, что такую "теорию" подтверждает успешная аннексия полуострова Крым, которую россияне обязаны повторить и с остальными регионами Украины, в первую очередь — с Донбассом.

На данный момент, как считает Затулин, Украина пока продолжает существовать как государство только благодаря мощному союзнику в лице США. Вместе с тем, он призвал российские власти сделать все, чтобы добиться развала украинского государства.

Напомним, ранее сообщалось о том, что западные СМИ рассекретили план Кремля по аннексии Запорожья.

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Россия США план РосТВ Затулин развал Украины
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