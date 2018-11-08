Установлена личность стрелка, который расстрелял людей в клубе в Калифорнии

Нападавший атаковал клуб после броска дымовой шашки / скриншот видео

Правоохранительные органы США установили личность мужчины, который устроил расстрел в заведении Borderline Bar & Grill в городе Таузанд-Окс, Калифорния, США.

Стрельбу по отдыхающим открыл некто Дэвид Айан Лонг, известный более, как Айан Лонг, сообщает ABC News.

Как передает Associated Press, нападавшему было 29 лет. Перед нападением Лонг швырнул в помещение дымовую шашку, а после ворвался внутрь, ведя огонь. Лонг стрелял из легально приобретенного пистолета калибра .45 марки Glock.

Во время нападения в заведении находились сотни людей. Большинство из них смогли убежать, некоторые для этого выпрыгивали из окон второго этажа.

Напомним, в ночь на четверг, 8 ноября в баре и танцклубе в городке Таузенд-Оукс в Южной Калифорнии, в 40 милях западнее Лос-Анджелеса произошла стрельба. Стрелок открыл огонь в местном баре, в котором находилось не менее 100 человек. 12 человек погибло, среди них - офицер полиции.