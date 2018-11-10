Мишель Обама "раскатала" Трампа в своей новой книге

Мишель Обама выпускает собственные мемуары / Instagram

Бывшая первая леди Мишель Обама написала новую книгу, в которой резко и сильно раскритиковала действующего президента США Дональда Трампа.

Так, бывшая первая чернокожая жена президента написала, что для нее было шоком узнать, кто заменит ее мужа в Овальном кабинете. Мишель Обама также осудила "светлую" кампанию Трампа - скорее всего, потому, что она ставит под сомнение гражданство ее мужа. Экс-первая леди заявила, что эта кампания опасна и является "намеренно созданной для того, чтобы разбудить "чокнутых и чудаков", пишет Bloomberg, передает "УНН".

В своих мемуарах "Становление", Мишель Обама считает "показухой" заявления Трампа, который объявил об участии в президентской гонке в 2015 году. Она выражает обеспокоенность тем, как много женщин выбрали "женоненавистника" вместо Хиллари Клинтон, "исключительно квалифицированной женщины-кандидата".

Она пишет, как ее тело "жужжало от ярости" после того, как она посмотрела позорный фильм "Доступ в Голливуд", в которой Трамп хвастает сексуальными нападениями на женщин.

Она также обвиняет Трампа в том, что он использовал язык тела, чтобы "преследовать" Клинтон во время избирательных дебатов. Она пишет, как Трамп следовал Клинтон вокруг сцены, стоял рядом и "пытался уменьшить ее присутствие".

Экс-первая леди запускает свою рекламную кампанию книги во вторник в Объединенном центре Чикаго, куда уже приобрели билеты десятки тысяч людей, стоимостью от чуть менее 30 до тысяч долларов. Модератором мероприятия будет Опра Уифри.

"Становление" является частью общего книжного соглашения с бывшим президентом Бараком Обамой, чьи мемуары ожидаются в следующем году, и которые, как считается, окупятся десятками миллионов долларов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в книге Вудворда о Трампе рассказывается, как Трамп в матерной форме предлагал ликвидировать сирийского диктатора Башара Асада и о том, как президента США ругал глава аппарата Белого дома.