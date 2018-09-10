Трамп заявил, что напишет правдивую книгу о своей жизни в Белом доме

Трамп снова обвинил Вудворда в "полете фантазии" / Breitbart

Президент США Дональд Трамп подверг критике нашумевшую книгу американского журналиста Боба Вудворда "Страх: Трамп в Белом Доме"; и заявил, что самостоятельно напишет "настоящую книгу" о своей жизни в Белом доме.

Книга Вудворда, заявил Трамп - это всего лишь "еще одна нападка" на него. При этом, по словам Трампа, автор ссылается в основном на анонимные источники, а многие, чьи цитаты якобы приведены в книге, уже заявили о том, что это лишь фантазии автора, сообщает УНИАН.

Читайте также"Никаких показаний, иначе тюрьма": стало известно, как Трампа отговаривали от встречи с Мюллером"Книга Вудворда является шуткой — просто еще одна нападка на меня из шквала нападок, теперь с помощью неподтвержденных, неназванных и анонимных источников. Многие уже заявили, что их цитаты, как и книга, выдуманы. Демократы терпеть не могут проигрывать. Я напишу настоящую книгу!" — говорится в сообщении.

В более позднем посте он процитировал статью The Washington Examiner, подтверждающую его слова о достоверности источников.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в книге Вудворда рассказывается, как Трамп в матерной форме предлагал ликвидировать сирийского диктатора Башара Асада и о том, как президента США ругал глава аппарата Белого дома.