Убийства политиков и экс-президента: в Германии раскрыли военный заговор

В Германии разоблачили заговор военных / armyromantic.ru

В Германии раскрыт заговор военнослужащих бундесвера и сотрудников спецназа.

Как пишет Focus со ссылкой на источники в полиции, заговорщиками планировались убийства ряда политиков, в частности, глава фракции Левой партии в бундестаге Дитмар Бартч.

По данным The Daily Mail, среди других предполагаемых жертв — лидер партии Зеленых Клаудия Рот, глава МИД Хайко Маас и бывший президент Йоахим Гаук. Полный список жертв пока не известен.

При этом заговорщики планировали собрать всех неугодных политиков в одном месте в "день Икс" с целью их устранения. Заговорщики также организовали тайники, где хранили оружие и топливо.

Кроме того, расследованию пытался помешать осведомитель группировки — подполковник военной контрразведки. Он предупреждал заговорщиков о предстоящих обысках и других действиях полиции.

Напомним, нардепа Надежду Савченко подозревают в совершении ряда преступлений, в том числе в подготовке к терактам и к насильственной смене власти.