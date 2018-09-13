"Теракты Савченко и Рубана". Следствие установило еще одного организатора - Матиос

Анатолий Матиос / Википедия

Украинские правоохранители установили личность человека, являющегося организатором в деле, согласно которому руководитель организации "Офицерский корпус" Владимир Рубан и внефракционный нардеп Надежда Савченко подозреваются в планировании террористических актов и заговоре с целью захвата государственной власти.

Соответствующую информацию в украинском телеэфире озвучил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос.

Он заявил также, что правоохранители сделали все, от них зависящее, чтобы локализовать эту проблему. Вместе с тем, Матиос заметил, что прокуроры не могут привлечь к ответственности за содействие или участие без доказательств.

"Мы понимаем где нужно локализовать проблему. Мы понимаем где должны были делать рекрутинг тех людей, которые должны были помогать. Для общей системы хаоса там должно было быть до 30 человек. Мы установили того, кто занимался этой организацией. Мы локализовали. Я не хочу (публично называть имя организатора − "Главред")", − подытожил главный военный прокурор.

Напомним, нардепа Савченко подозревают в совершении ряда преступлений, в том числе в подготовке к терактам и к насильственной смене власти. 23 марта в Киеве суд постановил взять ее по стражу без права внесения залога. В тот же день политик объявила голодовку. В середине весны в Киевском институте судебных экспертиз народная избранница прошла психофизиологическую экспертизу. Потом для прохождения допроса на детекторе лжи Савченко прерывала голодовку. Позднее стало известно, что проходящий по одному делу с Савченко Владимир Рубан "напросился" в список боевиков группировки "ДНР" на обмен пленными. Далее, СМИ сообщали о том, что генпрокуратура и СБУ закончили расследовать дело Савченко и Рубана.