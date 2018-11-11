Польша потребовала немедленного введения санкций против организаторов "выборов" в ОРДЛО

Польша поддерживает территориальную целостность Украины / УНИАН

Польша выступила с резким осуждением проведения пророссийскими террористами так называемых фейковых "выборов" в оккупированной части Донбасса 11 ноября и призвала ввести санкции против причастных к организации "голосования".

"Польша не признает никаких действий, подрывающих суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах", - говорится в заявлении, опубликованном в воскресенье на сайте польского МИД.

"Выборы подрывают усилия по урегулированию российско-украинского конфликта и несовместимы с Минскими соглашениями", - также отметили в польском министерстве.

В связи с этим, говорится в документе, Польша призывает Европейский союз и других партнеров усилить имеющиеся санкции и запретить выдачу виз и заморозить активы Читайте также"Какие "выборы" - такие и "наблюдатели"": Тука рассказал о тех, кто приехал следить за "выборами" в ОРДЛОлицам, ответственным за организацию так называемых "выборов".

Напомним, в воскресенье, 11 ноября, на оккупированных территориях Донбасса начались "выборы" главарей "ДНР" и "ЛНР", а также "депутатов" их однопалатных "парламентов" - так называемых "народных советов".

В 07.00 по в "ДНР" открылось 408 "избирательных участков". На территории ЛНР организована работа 316 "участков". Они будут открыты до 19.00.