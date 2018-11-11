"Какие "выборы" - такие и "наблюдатели"": Тука рассказал о тех, кто приехал следить за "выборами" в ОРДЛО

Тука отметил, что "выборы" террористов идут "по сценарию"

В оккупированных районах Донецкой и Луганской областей, где 11 ноября террористы при поддержке российских оккупационных контингентов проводят фейковые "выборы", находятся люди из 22-х стран мира, которые именуют себя "международными наблюдателями".

"Появились "международные наблюдатели", задача которых – "объективное освещение волеизъявления народа Донбасса". Как отмечают оккупанты, этот мусор они свезли из 22-х стран", – сообщил в своем Facebook замглавы Министерства по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

При этом он с сарказмом отметил, что "о качестве этого сброда свидетельствуют их личные данные".

"Один – гражданин Финляндии, который называет себя "главным редактором международного "агентства новостей". Точнее – администратор страницы в интернете. Второй – гражданин Германии. Глава объединения Левых сил в муниципалитете Квакенбурга – городка с населением в 12 тысяч человек. Какие "выборы" – такие и "наблюдатели", – отметил он.

Напомним, в воскресенье, 11 ноября, на оккупированных территориях Донбасса начались "выборы" главарей "ДНР" и "ЛНР", а также "депутатов" их однопалатных "парламентов" - так называемых "народных советов".

В 07.00 по в "ДНР" открылось 408 "избирательных участков". На территории ЛНР организована работа 316 "участков". Они будут открыты до 19.00.