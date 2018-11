Украинка получила корону "Мисс Plus Size" на конкурсе на Филлипинах

Ирина Антонюк / Новини по-рівненськи

Жительница украинского города Костополь Ровенской области Ирина Антонюк завоевала титул и корону всемирного конкурса красоты "Ms STAR Top of the World Plus Size" на Филиппинах. Об этом сообщает сайт "Новини по-рівненськи".

"Титул Мисс Мира получила представительница Филиппин, а украинка достойно презентовала свою страну и получила специальный титул и корону Ms STAR Top of the World Plus Size 2018. Кроме того, Ирина Антонюк получила лицензию на проведение и организацию конкурса такого контекста в своем регионе и участие победительницы во Всеукраинском конкурсе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в финале мирового конкурса участвовали 15 девушек из разных стран мира.

Конкурсантки / "Новини по-рівненськи"

