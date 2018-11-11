Горящий парень спрыгнул с Крымского моста - опубликовано видео

"Прыжок веры" в исполнении горящего неизвестного / скриншот

В Сети появилось видео, как неизвестный горящий парень спрыгнул с московского Крымского моста в России - это висячий мост через Москву-реку в российской столице.

Видеозапись оказалась в распоряжении портала Life Shot и было опубликовано в Telergam-канале.

"Сгорел перед работой. Парень в огне сиганул с Крымского моста в Москве", — написано в сообщении.

Впрочем, вряд ли это самоубийца - очевидцы указывают, что это может быть известный в Москве пранкер barovito, который известен в сети своими экстремальными и опасными для жизни "трюками".

Напомним, недавно в Китае из-за драки водителя с пассажиркой с моста упал автобус.