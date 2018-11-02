В Китае из-за драки пассажирки и водителя автобус рухнул с моста в реку: опубликовано видео

Момент ДТП / Скриншот из видео

В городе Чунцин (КНР) из-за драки пассажирки и водителя, автобус выехал на встречную полосу движения и рухнул с моста в реку.

Как сообщает телеканал CBS, женщина была невнимательной, пропустила свою остановку и потребовала у водителя еще раз остановить автобус.

Поскольку транспортное средство находилось на мосту, на крайней левой полосе, требование пассажирки мужчина проигнорировал. Тогда женщина ударила мобильным телефоном водителя, в результате чего он не справился с управлением, выехал на встречную полосу, столкнулся с легковым автомобилем.

Затем автобус упал в реку. Все люди, находившиеся в салоне, пятнадцать человек, погибли.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Польше автобус с украинцами упал в ров и перевернулся.