В Австралии нашли причину иголок, спрятанных в магазинную клубнику

Стражи порядка задержали женщину, которую обвиняют в совершении преступления.
В Австралии в Квинсленде стражи порядка арестовали 50-лентюю женщину, которая прятала в клубнику иголки, а затем люди покупали ее в супермаркете и употребляли в пищу.
Как сообщает ВВС, правоохранители провели тщательное расследование и приняли решение передать дело для разбирательства в суд.
Злоумышленнице грозит до 15 лет лишения свободы. Следствие не распространяет подробности инцидента и пока не указывает причины, которые толкнули женщину на совершение преступления. Этот проступок не просто подвергнул опасности жизни людей, но и поставил под угрозу сельскохозяйственную отрасль государства, поскольку фермеры терпели колоссальные убытки.
Всего было обнаружено не менее ста случаев обнаружения игл в клубнике в супермаркетах. Один мужчина был госпитализирован.
Напомним, в Краснодарском крае Россельхознадзор задержал и уничтожил с помощью бульдозера две партии украинской клубники общим весом почти 38 тонн.