Трамп жестко оконфузился с обвинением в адрес сразу трех стран

Президент США Дональд Трамп / GettyImages

Президент США Дональд Трамп раскритиковал Латвию, Эстонию и Литву за то, что они развалили Югославию и развязали войну в начале 90-х, перепутав Балтию с Балканами.

Как сообщает сайт французской газеты Le Monde, конфуз произошел в апреле этого года, однако известно о нем стало только сейчас.

На встрече с президентом Латвии Раймондом Вейонисом, президентом Эстонии Керсти Кальюлайд и президентом Литвы Далей Грибаускайте перепутал Балтию с Балканами.

Издание отмечает, что лидеры балтийских стран не сразу поняли, в чем дело, и растерялись.

В сентябре выступление президента США Дональда Трампа на Генассамблее ООН вызвало смех в зале.

"Сегодня я стою перед Генеральной ассамблеей ООН, чтобы поделиться выдающимися успехами, которох мы достигли. Менее чем за два года моя администрация достигла больше, чем почти всякая администрация в истории нашей страны", - сказал Трамп, после чего зал разразился смехом.

"Это абсолютная правда. Не ожидал такой реакции, но сойдет", - сказал с улыбкой глава Белого дома.