Российский социолог раскрыл суть внешней политики РФ

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Российский социолог и публицист Игорь Эйдман считает, что внешняя политика Российской Федерации формируется из причудливой смеси традиций коррумпированной бюрократии и преступного мира.

Для Кремля и Европы одни и те же вещи имеют противоположное значение, написал эксперт на своей странице в Facebook.

"Российская внешняя политика формируется из причудливой смеси традиций коррумпированной бюрократии и преступного мира. Европейцы пытаются исходить в своих действиях из, мягко говоря, других представлений о реальности", — отметил автор.

По его словам, в частности, в Европе президента России Владимира Путина из-за систематических опозданий на встречи с иностранными коллегами считают невоспитанным, не деловым человеком, просто хамом, а в РФ уверены — начальство не опаздывает, а задерживается, раз мировые лидеры ждут, значит он "самый крутой".

Читайте такжеЭксперт рассказал об уникальности режима Путина"...Путин систематически врет, обманывает своих западных партнеров. Европа: он — лжец, на его слово нельзя положится. Россия: он — просто умный человек, разводит врагов, как лохов. Иначе нельзя — сожрут", — подчеркнул эксперт.

Ранее главный редактор независимого общественно-политического канала "Sotnik-TV", российский журналист, писатель, публицист Александр Сотник говорил "Главреду", что среднестатистический россиянин разлюбил Владимира Путина, любовь ушла и помидорчики увяли.