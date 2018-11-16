Нидерланды отвергли инициативу создания "общеевропейской армии"

Нидерланды верны НАТО, заявил Рютте / NEWSRU.com

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте категорически отверг инициативу создания общеевропейской армии, которая была выдвинута французским президентом Эммануэлем Макроном.

"Для Нидерландов идея европейской армии - это слишком. НАТО является и остаётся основой основ нашей оборонной политики" - сказал политик, сообщает Express.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назвал национализм "предательством нравственных ценностей". Выпад Макрона, скорее всего, касался президентов США и России - Дональда Трампа и Владимира Путина, которые присутствовали на церемонии.

Читайте такжеФранция союзник, а не вассал США - МакронТакже Макрон призвал создать общеевропейскую армию, способную противостоять России в случае ее вторжения в Европу.

"Мы не защитим европейцев, если не решим иметь настоящую европейскую армию. Учитывая, что Россия у наших границ и что она уже показала, что может быть угрозой… Нам нужна Европа, которая сможет прежде всего защищаться самостоятельно, а не зависеть от США, быть более самостоятельными", - сказал Макрон.