В парламенте Молдовы предложили "придушить" русский язык

Парламент Молдовы / esp.md

Депутаты Либеральной партии Молдовы внесли в парламент страны проект закона, который обязывает законодателей владеть государственным язык и использовать его в работе.

Как сообщает молдавское издание NewsMaker, таким образом на переводе законопроектов на русский язык планируется сэкономить 1,5 млн леев (2,4 млн грн) в год.

Кроме того, законопроект запрещает баллотироваться в парламент не владеющим румынским языком, а также обязывает выступать в парламенте только на госязыке.

В пояснительной записке к проекту закона отмечается, что поскольку КС признал устаревшим закон "О функционировании языков", то нет необходимости сохранять и статус русского языка - "официального языка СССР".

Напомним, 4 октября Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект № 5670-д "Про обеспечение функционирования украинского языка как государственного".

Проект закона предусматривает отмену закона "Об основах государственной языковой политики" (известный как "закон Колесниченко-Кивалова") и предполагает введение обязательного использования украинского языка практически во всех сферах общественной жизни.