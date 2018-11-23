"Деформации и разрушение": эксперты рассказали, когда "устанет" Крымский мост

Стало известно о новых проблемах Крымского моста / fkutaman.ru

Спутниковые измерения свидетельствуют о том, что смещения конструкций Крымского моста измеряются не миллиметрами, а сантиметры, что вполне можно оценить по спутниковым снимкам, заявил Украинский инженер-мостостроитель Петр Коваль.

"Если мы говорим о сантиметрах – вполне вероятно, что смещение есть... Если такие деформации накапливаются, это ведет к усталости, к разрушению – конечно, проблема будет", - подчеркнул он.

По словам инженера-мостостроителя, главного инженера проекта компании "Союзтранспроект" Георгия Росновского, смещение конструкций моста может происходить вследствие низкой квалификации как строителей, так и его проектировщиков.

"Я всегда говорил, что мост строят не там, где надо, и не так, как надо. "Стройгазмонтаж" – это что, крупные мостовики? Это смех. Мост всегда там был нужен, но Керченский пролив – настолько сложное место пересечения, поэтому только в последние годы появилась возможность его построить. Но делать это нужно правильно и слушать специалистов. Доложить о запуске железнодорожного моста могут, но что он будет представлять собой по качеству – трудно сказать", - сказал он в комментарии "Крым.Реалии".

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Как отметил первый замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юсуф Куркчи, конструкции моста постоянно перемещаются либо вверх, либо вниз в контрольных точках, по которым делался мониторинг.

Он напомнил, что тектонические плиты под мостом тоже находятся в постоянном движении, а сам Керченский стоит "на пластилине".

"Мы не говорим о том, что завтра или через год он сломается и разрушится, просто конструкции такого рода должны быть стабильными. Их нестабильность не добавляет им устойчивости и безопасности для людей, которые пользуются этой конструкцией. В подтверждение этого мы с вами будем свидетелями того, что запуск железнодорожной части моста будет откладываться и далее", - добавил Куркчи.

Напомним, ранее сообщалось о том, что спутники зафиксировали значительное смещение арок построенного оккупантами Крымского моста.