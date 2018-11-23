В России министр времен Януковича угодил в институт психиатрии

Николай Рудьковский / УНИАН

Суд в Москве продлил арест экс-министру транспорта и связи Украины Николаю Рудьковскому, обвиняемому в нападении на посольство РФ в Киеве, до 27 января.

Как сообщает РИА Новости, Рудьковский сейчас проходит психиатрическую экспертизу в институте им. Сербского, которая продлится 30 дней.

Рудьковского арестовали в Москве 28 сентября. "В пятницу, 28 сентября, сотрудники полиции в Басманном районе Москвы задержали 50-летнего гражданина Украины Н. Рудьковского, который находился в федеральном розыске за совершение преступления, предусмотренного ст. УК РФ "Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой". В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде ареста", - сообщили тогда в полиции.

Николай Рудьковский в 2006-2007 гг. занимал пост министра транспорта и связи Украины. В июне 2014 года во время беспорядков в Киеве он бросил камень в посольство РФ в Украине. В отношении Рудьковского было возбуждено уголовное дело, а в мае 2016-го Басманный районный суд Москвы заочно арестовал экс-министра.