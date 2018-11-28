Западные СМИ подозревают Порошенко в использовании военного положения для сохранения власти

Петр Порошенко / GettyImages

Инициативу президента Украины Петра Порошенко о введении военного положения ведущие западные издания посчитали попыткой главы державы, чей рейтинг поддержки минимален, остаться у власти.

Журналисты высказывают мнение, что президент, который не способен похвастаться и минимальными экономическими достижениями, хочет запугать страну угрозой военного вторжения. Мнения иностранных журналистов собрал "24 канал".

"Введение военного положения после столкновения с ВМС России в Керченском проливе выглядело, как ловкий политический ход для Президента Украины Петра Порошенко накануне выборов, которые, согласно опросам, он проигрывает. Но еще до того времени, как парламент покончил с его указом, стало понятно, что он потерпел поражение в деле, которое предвещало победу", – говорится в статье издания "Bloomberg".

Автор уверен, что выгоду от агрессивных действий российских военных получают оба - и Путин, и Порошенко. Последний не может строить свою кампанию на базе экономических достижений, так как по прошествии пяти лет после Революции Достоинства Украина остается самой бедной страной в Европе. Однако президент демонстрирует свои достижения на военном поприще и успехи по выводу страны из орбиты влияния РФ.

"Лозунг его кампании звучит как "Армия, Язык, Вера". И это – на удивление националистическая повестка дня для кондитерского магната, который еще недавно активно вел бизнес с Россией. Согласно последним опросам, его стратегия не работает. Порошенко отстает от бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко и комика, актера и продюсера Владимира Зеленского. Противостояние России накануне выборов могло бы увеличить шансы главнокомандующего", – пишет издание.

Подобную точку зрения разделяет и The Independent. Британское издание считает, что эскалация конфликта взаимовыгодна для Кремля и Банковой - первый может и дальше кричать о "киевской хунте", вторая - использовать военные средства для победы на выборах.

"Российская угроза – один из ключевых элементов тройного предвыборного обещания Порошенко, о котором плакаты извещают страну – "Армия, язык, вера". Не обязательно мыслить цинично, чтобы связать положение президента на выборах с предложением ввести военное положение", – считает журналист журнала.

Впрочем, Foreign Policy уверены, что первоочередной план Петра Порошенко вообще предусматривал отсрочку президентских выборов, однако разбился о Верховную Раду Украины.

"До президентских выборов осталось четыре месяца, а рейтинги поддержки Порошенко стремительно снижаются, поэтому некоторые предположили, что Порошенко хотел отсрочить выборы, ведь по украинскому законодательству во время военного положения не могут происходить никакие выборы и избирательные кампании", – убежден автор.

Журналисты Süddeutsche Zeitung указывают на несоответствие принятых мер размеру угрозы.

"Это радикальное решение вызвало в части украинцев недоверие: даже в пики войны против России и поддерживаемых ею объединений на востоке Украины летом 2014 года Киев отказывался от этого шага. Воскресный же случай, когда российские военные подразделения обстреляли и захватили украинские лодки, с чисто военной точки зрения был мелочью", – пишет немецкая газета.

Ее позицию поддерживает издание Der Spiegel, в котором поставлен аналогичный вопрос - почему военное положение вводится на пятый год войны?

"Само предложение о введении военного положения стоящее, ведь до сих пор украинская власть избегала этого шага: даже после аннексии Крыма и войны на Донбассе. На конец марта в Украине запланированы президентские выборы", – говорится в статье.

Впрочем, большая часть изданий сходится на том, что такая комбинация не поможет президенту в его избирательных делах, скорее наоборот – уменьшит и без того призрачные шансы на переизбрание.

По мнению журналистов, в нынешней ситуации президент, как главнокомандующий должен сосредоточиться на освобождении захваченных русскими украинских военных, попавших в плен во время выполнения приказа - а не на собственных политических комбинациях ради будущих выборов.