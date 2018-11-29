Блокирование судов: у Путина "не знают" о проблеме в Керченском проливе

Спикер Владимира Путина сказал, что не знает о блокировании РФ прохода судов через Керченский пролив / Reuters

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что Керченский пролив работает в обычном режиме.

Спикер утверждает, что не знает о блокировании прохода для торговых судов через Керченский пролив, пишет УНИАН.

"Мне неизвестно о том, что какие-то ограничения сейчас существуют. Наоборот — нам известно, что Керченский пролив работает в обычном режиме", — заявил Песков.

По его словам, иногда по погодным условиям порт Керчи (захваченный Крым), который играет в Керченском проливе роль "администрации", может принимать решения по регулированию навигации судов. Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян говорил, что Россия заблокировала Мариупольский и Бердянский порты в Азовском море, в очередях на выход и вход находятся 35 судов. Чиновник добавил, что движение судов осуществляется только в направлении российских портов на Азове.

Напомним, 25 ноября во время планового перехода из порта Одессы в мариупольский порт российский пограничный корабль протаранил буксир ВМС Украины. В результате атаки, в частности, был поврежден главный двигатель украинского судна.

Позже в так называемом пограничном управлении Федеральной службы безопасности России по захваченному Крыму утверждали, что три украинских корабля "нарушили госграницу РФ и опасно маневрировали".

Потом стало известно, что российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля — бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу".

В плен попали десятки украинских моряков, некоторые из них были ранены. Украинская армия была приведена в состояние полной боевой готовности. СНБО рекомендовал президенту Петру Порошенко ввести военное положение на 60 суток. Позже глава государства подписал указ о вводе в стране военного положения. Рада одобрила закон о введении в Украине военного положения, Порошенко его уже подписал.