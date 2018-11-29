Польский государственный телеканал обыграл в слове "Россия" нацистскую символику

Обыграли на телеканале и лицо Путина / TVP Info скриншот

Польский информационный телеканал TVP Info, которым владеет государственная телекомпания TVP, оформил эфир одной из программ с обыгрышем символики нацистской организации СС в названии России из-за нападения российских кораблей на украинские в Керченском проливе.

В одной из утренних программ телеканала во время дискуссий на тему эскалации конфликта в Азовском море на стене студии появилась видеографика, в которой символика нацистской организации СС, две руны "зиг", заменила привычные буквы "с" в названии России. В частности, в студии была размещена надпись "Achtung RuSSia! Achtung RuSSia", сообщает Radio Zet.

Обыграли польские телевизионщики и лицо президента РФ Владимира Путина - его изобразили вместо черепа в стилистике, которая использовалась на емкостях с "Циклоном Б" - отравляющим газом, которым в газовых камерах убивали узников нацистских концлагерей.

При этом польские эксперты по дипломатическому протоколу, среди которых Radio Zet провело опрос, резко осудили подобные изображения, называя их неприемлемыми. Один из них отметил, что будь такое применено по отношению к Польше, в ответ последовали бы немедленные дипломатические регуляторы. Однако в польском Национальном совете телевидения и радиовещания заявили, что к полудню 29 ноября регулятору не поступало жалоб относительно графики в эфире TVP Info.

Напомним, 25 ноября во время планового перехода из порта Одессы в мариупольский порт российский пограничный корабль протаранил буксир ВМС Украины. В результате атаки, в частности, был поврежден главный двигатель украинского судна.

Позже в так называемом пограничном управлении Федеральной службы безопасности России по захваченному Крыму утверждали, что три украинских корабля "нарушили госграницу РФ и опасно маневрировали".

Потом стало известно, что российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля — бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу".

В плен попали десятки украинских моряков, некоторые из них были ранены. Украинская армия была приведена в состояние полной боевой готовности. СНБО рекомендовал президенту Петру Порошенко ввести военное положение на 60 суток. Позже глава государства подписал указ о вводе в стране военного положения. Рада одобрила закон о введении в Украине военного положения, Порошенко его уже подписал.