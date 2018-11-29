Россия переступила черту и перевела конфликт с Украиной в новое место — посол США

29 ноября 2018, 15:00

Штаты поддерживают нашу страну не только словами, отметила дипломат.

Мари Йованович полагает, что РФ агрессивными действиями против Украины на Азове переступила черту
РФ агрессивными действиями против Украины на Азове переступила черту, полагает Мари Йованович / "РБК-Украина"

Посол США в Украине Мари Йованович считает, что Российская Федерация агрессивными действиями в Азовском море против судов Украины переступила черту.

РФ перевела конфликт с украинским государством с суши на море, рассказала дипломат в Киеве на II Международной конференции по вопросам морской безопасности, сообщает Укринформ.

По ее словам, Штаты будут стоять рядом с Украиной в противодействии российские агрессии, и их "поддержка не только словесная".

"Россия в воскресенье (25 ноября — Ред.) переступила черту. Скептики, чиновники больше не могут отрицать то, что мы знаем. Эти ниточки, которые контролируют конфликт — это "зеленые человечки", сепаратисты — можно отследить четко", — заявила посол.

Читайте такжеВоенная помощь: Порошенко раскрыл детали беседы с Помпео о конфликте на АзовеЙованович подчеркнула, что "Москва признала свои действия, и это первая открытая российская атака, первое нападение на украинские ВМС (Военно-морские силы — Ред.), которое перевело конфликт с суши на море".

Напомним, 25 ноября во время планового перехода из порта Одессы в мариупольский порт российский пограничный корабль протаранил буксир ВМС Украины. В результате атаки, в частности, был поврежден главный двигатель украинского судна.

Позже в так называемом пограничном управлении Федеральной службы безопасности России по захваченному Крыму утверждали, что три украинских корабля "нарушили госграницу РФ и опасно маневрировали".

Потом стало известно, что российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля — бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу".

В плен попали десятки украинских моряков, некоторые из них были ранены. Украинская армия была приведена в состояние полной боевой готовности. СНБО рекомендовал президенту Петру Порошенко ввести военное положение на 60 суток. Позже глава государства подписал указ о вводе в стране военного положения. Рада одобрила закон о введении в Украине военного положения, Порошенко его уже подписал.

В среду, 28 ноября, министр инфраструктуры Владимир Омелян говорил, что Россия заблокировала Мариупольский и Бердянский порты в Азовском море, в очередях на выход и вход находятся 35 судов. Чиновник добавил, что движение судов осуществляется только в направлении российских портов на Азове.

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Россия США агрессия Азовское море Мари Йованович
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