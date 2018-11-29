Россия переступила черту и перевела конфликт с Украиной в новое место — посол США

РФ агрессивными действиями против Украины на Азове переступила черту, полагает Мари Йованович / "РБК-Украина"

Посол США в Украине Мари Йованович считает, что Российская Федерация агрессивными действиями в Азовском море против судов Украины переступила черту.

РФ перевела конфликт с украинским государством с суши на море, рассказала дипломат в Киеве на II Международной конференции по вопросам морской безопасности, сообщает Укринформ.

По ее словам, Штаты будут стоять рядом с Украиной в противодействии российские агрессии, и их "поддержка не только словесная".

"Россия в воскресенье (25 ноября — Ред.) переступила черту. Скептики, чиновники больше не могут отрицать то, что мы знаем. Эти ниточки, которые контролируют конфликт — это "зеленые человечки", сепаратисты — можно отследить четко", — заявила посол.

Читайте такжеВоенная помощь: Порошенко раскрыл детали беседы с Помпео о конфликте на АзовеЙованович подчеркнула, что "Москва признала свои действия, и это первая открытая российская атака, первое нападение на украинские ВМС (Военно-морские силы — Ред.), которое перевело конфликт с суши на море".

Напомним, 25 ноября во время планового перехода из порта Одессы в мариупольский порт российский пограничный корабль протаранил буксир ВМС Украины. В результате атаки, в частности, был поврежден главный двигатель украинского судна.

Позже в так называемом пограничном управлении Федеральной службы безопасности России по захваченному Крыму утверждали, что три украинских корабля "нарушили госграницу РФ и опасно маневрировали".

Потом стало известно, что российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля — бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу".

В плен попали десятки украинских моряков, некоторые из них были ранены. Украинская армия была приведена в состояние полной боевой готовности. СНБО рекомендовал президенту Петру Порошенко ввести военное положение на 60 суток. Позже глава государства подписал указ о вводе в стране военного положения. Рада одобрила закон о введении в Украине военного положения, Порошенко его уже подписал.

В среду, 28 ноября, министр инфраструктуры Владимир Омелян говорил, что Россия заблокировала Мариупольский и Бердянский порты в Азовском море, в очередях на выход и вход находятся 35 судов. Чиновник добавил, что движение судов осуществляется только в направлении российских портов на Азове.