Новая президент Грузии отказалась от сотрудничества с Россией

Зурабишвили отказалась идти на диалог с Кремлем / Фото: blagovest-info.ru

Избранный во втором туре президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что еще не пришло время для двустороннего сотрудничества Тбилиси и Москвы.

"Не думаю, что, пока Россия ведет себя так, как сейчас, с учетом того, что происходит на линии оккупации (Тбилиси считает Абхазию и Южную Осетию, чью независимость признает Москва, оккупированными Россией территориями — прим. ред.), где похищают людей, и эта линия движется вглубь нашей территории, все ближе к Тбилиси, с учетом того, как Россия сейчас ведет себя в отношении Украины, не думаю, что все это означает, что мы можем прямо сейчас перейти к сотрудничеству", - цитирует ВВС грузинского политика.

По словам Зурабишвили, Грузия занимает проевропейскую позицию, поэтому исключительно возникновение диалога между США, ЕС и Россией может привести к урегулированию российско-грузинских отношений.

Как известно, в 2008 году Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией в ответ на признание Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии.

Напомним, независимый кандидат Саломе Зурабишвили, которую поддержала партия "Грузинская мечта", стала победителем президентских выборов в Грузии.