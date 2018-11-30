Российские С-300 и С-400 не смогут сбивать "невидимки" F-35B и B-2 - The National Interest

30 ноября 2018, 18:30

Несмотря на совершенствование систем ПВО, "стелсы" все еще остаются трудными и малозаметными целями.

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F-35 Lightning II / postimees.ee

Несмотря на то, что целый сонм аналитиков, критиков и разработчиков оружия заявляет о постепенном устаревании технологий "стелс", некоторые информированные специалисты приводят целый ряд причин, по которым современные самолеты-невидимки все еще остаются крайне трудными для уничтожения, и почему такая ситуация сохранится еще долгие годы.

Российские самоходные зенитно-ракетные комплексы С-300 и С-400, которые называют в числе лучших в мире, для работы в сети пользуются цифровыми технологиями - с их помощью СЗРС обмениваются данными о цели и передают целеуказания на большие расстояния. В новых комплексах ПВО также применяют передовую технологию управления, которая нужна для обнаружения самолетов в более обширном диапазоне частот в сравнении со старыми системами. Также в последнее время появилась информация о разработке российским военпромом комплекса ПВО С-500, который якобы намного эффективнее в борьбе с самолетами-невидимками, говорится в материале военного журналиста Криса Осборна в The National Interest.

Высказываются мнения, что в связи с появлением новых систем ПВО самолетам, использующим технологии "стелс", все труднее оставаться незамеченными. Однако на деле имеется целый ряд причин, по которым уничтожение машины с низким уровнем демаскирующих признаков является делом сложным, а то и невозможным, говорит бывший конструктор вооружений ВВС США, генерал-лейтенант в отставке Дэвид Дептула, ныне - декан Института аэрокосмических исследований им. Митчелла.

"Бистатическая радиолокационная станция в состоянии обнаруживать малозаметные летательные аппараты. Но чтобы осуществить перехват самолета-невидимки, необходимо передать данные о цели с большой РЛС разведки и целеуказания на РЛС перехвата, которая устанавливается на самолете или на ракете, и по размерам намного меньше. Эта РЛС может следить за малозаметным самолетом, осуществив его захват на Читайте такжеВеликобритания планирует удвоить количество F-35автоматическое сопровождение. Когда данные с РЛС целеуказания передаются на систему перехвата, которая должна действовать на большем расстоянии, чем дальность обнаружения, которой обладает самолет-невидимка, это существенно снижает вероятность поражения малозаметной цели. Обнаружить и опознать цель — это еще не все. Существует целая цепочка ее уничтожения, в которой каждое звено должно сработать безошибочно, чтобы малозаметный летательный аппарат был перехвачен и поражен", - рассказал он.

Дептула пояснил, что большая часть проблем у атакующего комплекса ПВО возникает на этапе перехода от наземной РЛС с очень большой площадью раскрыва антенны к маленькой РЛС системы перехвата-поражения цели.

"Даже если радар может обнаружить цель, после этого он должен сопровождать ее. А когда он передает эти данные на боевую систему поражения, она должна запустить ракету, используя РЛС гораздо меньшего размера, чем радар разведки и целеуказания. Кроме того, на действие системы перехвата оказывает свое влияние технология малозаметности... А малозаметность снижает вероятность успешного перехвата на всех этапах", - отметил конструктор.

По какому принципу работает технология "стелс"? Прежде всего, внешние контуры самолета и его тепловая сигнатура спроектированы так, чтобы РЛС противника не могли его обнаружить. Для "стелса" характерно отсутствие четких кромок и краев заметного теплового излучения, систем вооружения на внешних подвесках и прочих легко обнаруживаемых особенностей самолета. Это приводит к тому, что радиолокатору очень трудно уловить отраженный электромагнитный сигнал и опознать подлетающий самолет. Поскольку скорость света (электричества в нашем случае) известна, а время прохождения электромагнитного сигнала можно рассчитать, то при помощи компьютерных алгоритмов возможно определить точное расстояние до вражеской цели.

Читайте такжеПоявилось видео испытаний истребителя Су-57 на малозаметностьОднако в случае "стелса" возможен вариант, когда отметки от него вообще не будет, или же она будет выглядеть, как другая - это значит, что на радаре противника вместо вражеского самолета-невидимки может появиться цель в форме птицы или насекомого.

В целом, хотя благодаря появлению хороших систем ПВО сегодня самолеты-невидимки намного более уязвимы, чем в момент своего появления, тем не менее, конструкторы и проектировщики новых самолетов все чаще рассматривают малозаметность как некий набор ключевых параметров.

Напомним, у США заявляют об обнаружении в РФ разработок нового типа радиолокации; отмечается, что радиофотонные радиолокационные станции, разрабатывающиеся в КБ России, действительно могут стать "убийцей" самолетов, использующих технологию невидимости "стелс".

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наука С-300 F-35 разработки С-400 стелс
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