У Путина пожаловались на последствия отсрочки встречи президента с Трампом

1 декабря 2018, 10:58

Главы России и США должны обсудить "острые вопросы", отметил Песков.

Дмитрий Песков утверждает, что отсрочка встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом приводит к росту напряженности
Отсрочка встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом приводит к росту напряженности, утверждает Дмитрий Песков / Reuters

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков утверждает, что чем больше откладывается встреча между российским лидером и главой США Дональдом Трампом, тем к большей напряженности это приводит.

Встречу на высшем уровне Россия-Штаты нужно планировать с двух сторон, рассказал спикер журналистам, пишет Интерфакс.

"…нужно было встретиться президентам двух стран, потому что на повестке дня острые вопросы, обсуждение которых в интересах не только двух стран, но и Европы, Юго-Восточной Азии, всего мира", — заявил он.

  • Владимир Путин и Дональд Трамп на саммите "Большой двадцатки" Reuters
  • Владимир Путин и Дональд Трамп на саммите "Большой двадцатки" Reuters
  • Владимир Путин и Дональд Трамп на саммите "Большой двадцатки" Reuters
  • Владимир Путин и Дональд Трамп на саммите "Большой двадцатки" Reuters
  • Владимир Путин и Дональд Трамп на саммите "Большой двадцатки" Reuters

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся в столице Аргентине Буэнос-Айресе во время саммита лидеров стран-членов "Большой двадцатки" (G20). Позже президент США отменил встречу с российским коллегой из-за агрессии РФ против Украины в Керченском проливе.

Напомним, 16 июля в столице Финляндии Хельсинки Трамп и Путин провели свою первую встречу тет-а-тет вне крупных международных саммитов, в частности, они говорили о ситуации в Украине и в Сирии.

Справка. 25 ноября во время планового перехода из порта Одессы в мариупольский порт российский пограничный корабль протаранил буксир ВМС Украины. В результате атаки, в частности, был поврежден главный двигатель украинского судна. 

Позже в так называемом пограничном управлении Федеральной службы безопасности России по захваченному Крыму утверждали, что три украинских корабля "нарушили госграницу РФ и опасно маневрировали".

Потом стало известно, что российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля — бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу".

В плен попали десятки украинских моряков, некоторые из них были ранены. Украинская армия была приведена в состояние полной боевой готовности. СНБО рекомендовал Петру Порошенко ввести военное положение на 60 суток. Позже президент подписал указ о вводе в стране военного положения. Потом Рада одобрила введение в Украине военного положения.

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