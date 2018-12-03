Политолог рассказал, грозит ли Путину Майдан

3 декабря 2018, 07:14

По словам Дмитрия Орешкина, для начала массовых уличных протестов в РФ нет ни демографических, ни социокультурных ресурсов.

кремль санкции
Кремль / GettyImages

Несмотря на серьезные проблемы во внутренней и внешней политике РФ, смена власти революционным путем ей пока не грозит, поскольку для этого должен произойти раскол элит, а президент Владимир Путин жестко их контролирует.

Такое мнение высказал российский политолог Дмитрий Орешкин в интервью "Апострофу".

"Россию ожидают не уличные протесты, "майдан" и так далее - для этого сейчас я не вижу оснований, потому что подобные массовые уличные протесты всегда происходят на фоне раскола элит. Этого в России пока нет: Путин очень жестко контролирует то, что Глеб Павловский называл "путинским консенсусом элит". Элиты пока у него в кулаке. Мне кажется, те, кто говорят, что народ выйдет на улицы, и начнется революция, себя обманывают", - сказал он.

По словам Орешкина, для начала массовых уличных протестов в РФ нет ни демографических, ни социокультурных ресурсов.

"Ситуация во время Майдана в Украине была кардинально отличной: были значимые политические актеры - влиятельные люди, которым Янукович мешал, и они не жалели средств, влияния и телевизионных ресурсов, чтобы мобилизовать население на уличный протест", - считает эксперт.

Немаловажную роль во время Евромайдана, по мнению эксперта, сыграли силовики.

"В условиях раскола элит армия и значительная часть силовиков не были уверены, куда в итоге повернет власть. "Беркут" решился стрелять в толпу, а многие другие не решились, и в итоге оказались в выигрыше, потому что беркутовцев сейчас ищут и пытаются наказать (более или менее удачно), а все остальные встроились в новую вертикаль власти. В России сейчас такого раскола в силовых элитах не будет. Если будет дан приказ силой подавить уличные протесты, это довольно быстро и сделают. То же самое было бы в Украине, если бы не было раскола в верховных слоях", - заключил Орешкин.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что мотивы его российского коллеги Владимира Путина непонятны ни для кого в мире.

"Наверное, я не тот человек, который может комментировать абсолютно непредсказуемые действия Путина. Какое намерение РФ, когда они нелегально аннексировали Крым? Каково намерение Путина, когда российские силы дали приказ атаковали самолет МН17 и затем пытались найти какие-то нелепые версии для объяснения российского участия? Какое намерение Путина в организации химической атаки в Солсбери? Какое намерение Путина в убийстве украинцев на востоке моей страны? Какое намерение Путина в приказе открыть огонь в Черном море? Никто в мире не понимает", - сказал он в интервью France 24.

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Россия Украина Владимир Путин Дмитрий Орешкин
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