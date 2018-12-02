Порошенко рассказал о непонимании Путина никем в мире

Президент Украины Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что мотивы его российского коллеги Владимира Путина непонятны ни для кого в мире.

"Наверное, я не тот человек, который может комментировать абсолютно непредсказуемые действия Путина. Какое намерение РФ, когда они нелегально аннексировали Крым? Каково намерение Путина, когда российские силы дали приказ атаковали самолет МН17 и затем пытались найти какие-то нелепые версии для объяснения российского участия? Какое намерение Путина в организации химической атаки в Солсбери? Какое намерение Путина в убийстве украинцев на востоке моей страны? Какое намерение Путина в приказе открыть огонь в Черном море? Никто в мире не понимает", - сказал он в интервью France 24.

Порошенко посетовал, что Путин до сих пор не ответил на его запрос о телефонном разговоре.

"К сожалению, до сих пор Путин не ответил на мой запрос на прямой телефонный разговор в любом формате - в двустороннем, в нормандском, с участием американских партнеров и т.д.", - подчеркнул глава государства.

Ранее Порошенко заявил о готовности Киева к встрече в Нормандском формате на уровне политических советников.

По его словам, на ней украинская сторона потребует от Москвы освободить задержанных неподалеку от Керченского пролива моряков, вернуть корабли ВМС ВСУ и открыть пролив для прохода судов в порты Украины.

Напомним, 25 ноября российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

Киев утверждает, что суда совершали плановый переход, и российскую сторону о нем предупреждали. В результате столкновения шестеро военнослужащих Украины получили ранения.

В связи со столкновением украинских и российских кораблей СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела военное положение в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.