Российский журналист пообещал "двинуть в рыло" пропагандистам Путина Соловьеву и Киселеву

Артемий Троицкий / viva.ua

Журналист и музыкальный критик Артемий Троицкий назвал телеведущих российских телеканалов Дмитрия Киселева и Владимира Соловьева "лгунишками" и заявил о желании "двинуть им в рыло".

Об этом Троицкий рассказал Эху Москвы.

Комментируя тексты другого журналиста и писателя Виктора Шендеровича о неприемлимости оскорблений и хамства в публичном пространстве, Троицкий отметил, что непонятно, где проходит "невидимая граница между нехамством и хамством".

"А уж что касается Киселева, Соловьева и Симоньян, то нет таких трехэтажных русских лексических конструкций, которые были бы этим лгунишкам не впору! Более того, первым двум (с тетками не сражаюсь), если случится очная встреча, с превеликим удовольствием двину в рыло", - сказал он.

Ранее Владимир Соловьев у себя в Twitter выложил видеофрагмент, на котором обвиняет гостя "Вечер с Владимиром Соловьевым" в нацизме и делает ряд других обидных для Украины заявлений.