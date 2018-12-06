У берегов Японии столкнулись два американских военных самолета

Военные самолеты США упали по неизвестным причинам / 1in.am

Два военных самолета США, принадлежащих корпусу морской пехоты, потерпели крушение у берегов Японии.

Как сообщает Reuters, по предварительной информации, на борту находилось семь человек. Их судьба пока неизвестна.

Авария случилась с истребителем-бомбардировиком F/A-18 Hornet и самолетом-заправщиком KC-130 во время тренировочного полета. Началась поисково-спасательная операция.

О причинах и обстоятельствах инцидента официально сласти пока США не сообщили.

Журналист CNN Стив Браск также сообщил об аварии на своей странице в Twitter.

"Американский офицер обороны говорит, что два морских самолета, C-130 и FA-18, разбились у берегов Японии … 5 человек находилось на борту C-130 и 2 на F-18", - написал он.

/ Фото: Twitter/Steve Brusk

Ранее сообщалось, что в водах Японского моря ракетный эсминец США USS McCampbel прошел около залива Петра Великого в Приморском крае Российской Федерации, чтобы бросить вызов Кремлю.