В Египте разбился российский истребитель: названы возможные причины крушения

В Египте потерпел крушение МиГ-29М / Скриншот видео с youtube.com

В суббота, 3 ноября, в Египте во время выполнения тренировочного полета разбился один из российских истребителей МиГ-29М, закупленных страной у России и поставленных в 2018-м, пилот успел катапультироваться, по предварительной информации, его жизни ничего не угрожает.

Воздушное судно могло потерпеть крушение из-за технических неполадок (например, отказа комплексной системы управления) или из-за неправильных действий пилота, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные источника.

В российской "Объединенной авиастроительной корпорации" подтвердили факт аварии самолета МиГ-29М, который находился на вооружении военно-воздушных сил Египта, сообщает "Интерфакс".

"Мы располагаем оперативной информацией об аварии МиГ-29М ВВС Египта. В ближайшее время наши технические специалисты отправятся в Египет для помощи в расследовании происшествия", — отметили в ОАК.

Напомним, вечером 17 сентября в ходе авиаудара военно-воздушных сил Израиля по сирийской провинции Латакия, где также базируются и силы России, в частности, авиация, пропала связь с российским военным самолетом Ил-20.

В минобороны РФ заявили, что борт был сбит ракетой C-200 комплекса противовоздушной обороны правительственных войск Сирии, погибли 15 российских военных.

Глава оборонного ведомства Сергей Шойгу говорил, что вина за сбитый самолет "полностью лежит на израильской стороне". Позже в пресс-службе армии Израиля сообщили, что в крушении Ил-20 виновен режим президента Сирии Башара Асада.