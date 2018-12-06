США для помощи Украине отправляют корабль в Черное море

США отправляют военный корабль в Черное море / Фото: скрин видео CNN

США готовят военный корабль к отправке в Черное море в связи с агрессией России в Керченском проливе.

Как сообщает CNN со ссылкой на чиновников в администрации, Госдеп планирует уведомить о готовящейся операции Турцию.

"Военные США попросили Государственный департамент сообщить Турции о возможных планах военного корабля зайти в Черное море", - сказано в сообщении.

США решились на такой шаг после захвата Россией украинских кораблей с моряками в Керченском проливе и эскалации ситуации. Отмечается, что предупредить Турцию, в соответствии с конвенцией Монтре от 1936 года, Вашингтон обязан за 15 дней.

Ранее сообщалось, что в водах Японского моря ракетный эсминец США USS McCampbel прошел около залива Петра Великого в Приморском крае Российской Федерации, чтобы бросить вызов Кремлю.