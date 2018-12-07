Скандальный политик отличился абсурдным заявлением о разделе Украины Германией и Россией

Украина / Reuters

В границах современной Украины якобы возникнет новое государственное образование - "Галиция", которое войдет в состав Евросоюза.

Такое мнение высказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский в интервью ФАН.

Жириновский считает, что если действующие украинские войска при поддержке США разгромят "ЛДНР" и вплотную подойдут к границе РФ, на помощь Киеву придет Германия.

Вслед за этим, фантазирует политик, Берлин и Москва разделят украинскую территорию: западная ее часть, включая Львов, Луцк, Тернополь, Ивано-Франковск и Ровно, создадут государство "Галиция", которое войдет в состав НАТО и ЕС.

Остальная часть страны отойдет РФ. "Таким будет конец нынешней Украины", - подытожил он.

Напомним, в четверг, 6 декабря, Верховная Рада Украины проголосовала за законопроект о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.

За законопроект №0206, который был внесен в парламент в статусе неотложного президентом страны Петром Порошенко, проголосовали 277 депутатов при необходимых 226.

В принятом парламентариями документе говорится, что действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве будет прекращено 1 апреля 2019 года.