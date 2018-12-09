В Москве ответили на призыв Порошенко закрыть порты США и ЕС для российских судов

9 декабря 2018, 09:56

Петр Порошенко пытается заработать политические очки, считают в РФ.

Госдума
В РФ ответили на призыв закрыть порты для российских судов / "ТВ Центр"

Призыв президента Петра Порошенко закрыть для российских судов порты США и Евросоюза является "пиаром" украинского лидера, который пытается набрать политические очки перед выборами, заявил зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа.

"Никто это поддерживать не будет. Да, есть определённые манипуляторы, которые руководят Порошенко. Но именно эта инициатива, думаю, лично от него исходит, потому что это полная глупость", — считает он.

В свою очередь, член Сената РФ Владимир Джабаров считает, что конфликт с Россией Порошенко очень выгоден, потому что он на этом пытается заработать политические очки, готовится к выборам.

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"Его голубая мечта — вооружённый конфликт между нашими странами. Но, думаю, этого он никогда не дождётся", — отметил парламентарий в комментарии rt.com.

Ранее в ФСБ заявили о том, что украинские корабли могли осуществить провокации в отношении Крымского моста.

Напомним, 25 ноября Россия заблокировала в Керченском проливе украинский буксир "Яны Капу" и катера "Бердянск" и "Никополь", а при выходе из пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям.

Оккупанты также захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Все пленные были арестованы в Крыму, после чего их перевезли в московские СИЗО.

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Совет Федерации Керченский пролив Госдума РФ захват кораблей
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