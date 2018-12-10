РФ впервые с начала 2000-х вышла на второе место в мире по производству оружия

10 декабря 2018, 07:30

Лидером среди производителей оружия остаются США, занимая 57 процентов объема на рынке.

Зенитная самоходная установка 2С6М1 / dmrog.livejournal.com

Россия впервые с начала 2000-х годов вышла на второе место в мире по производству оружия.

К таким выводам пришел Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI), опираясь на данные о продажах вооружений, передает AP.

В 2017 году РФ нарастила продажи оружия на 8,5 процента и заняла 9,5 процента мирового рынка, стоимость которого оценивается в $398,2 млрд. При этом российский концерн Алмаз-Антей исследователи включили в список крупнейших мировых производителей оружия.

Лидером среди производителей оружия остаются США, занимая 57 процентов объема на рынке.

Самым быстрорастущим производителем является Турция. Китай исследователями не рассматривался, так как Пекин не предоставляет данных по производству оружия.

Ранее сообщалось, что после испытаний на полигоне Россия доставит в аннексированный Крым зенитно-ракетный дивизион С-400 "Триумф".

"В ближайшее время новая зенитная ракетная система заступит на боевое дежурство по защите воздушного пространства РФ", - заявил спикер Южного военного округа, полковника Вадим Астафьев.

Ранее ПВО оккупированного полуострова обеспечивали три дивизиона ЗРК С-400.

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Россия США оружие Турция
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