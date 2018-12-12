Экс-генерал СБУ спрогнозировал, как поступит Путин со своей пленной дочерью

Владимир Путин / Reuters

Президент РФ Владимир Путин ни в коем случае не пойдет на обмен пленными − даже если в плену окажется одна из его дочерей.

Соответствующее мнение в эфире одного из украинских телеканалов высказал эксперт и экс-генерал Службы безопасности Украины Григорий Омельченко. "Зная психологический портрет Путина, если сегодня возьмут в плен или похитят одну из его дочерей, то он не пойдет на обмен", − считает он.

Напомним, ранее Омельченко утверждал о том, что готов физически ликвидировать Путина – подобно тому, как американские спецслужбы убили лидера террористической организации "Аль-Каида" Усаму бен Ладена.