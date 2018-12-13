Захарова отличилась угрозами в адрес украинских дипломатов в РФ

Мария Захарова / Reuters

В МИД РФ озвучили очередные угрозы в адрес работающих в России украинских дипломатов – дескать, официальный Киев не обеспечивает безопасность дипломатов российских.

С таким заявлением во время брифинга в Москве выступила официальный и одиозный спикер ведомства Мария Захарова. "Продолжает работу сайт "Миротворец" - в Киеве просто игнорируют требование международной общественности закрыть упомянутый ресурс, который в массовом сознании стал прочно ассоциироваться со списками смерти. Недавно в его базу были внесены два работающих в Украине российских дипломата – это ставит под угрозу их безопасность", − цитирует ее УНИАН.

Далее Захарова пригрозила Киеву "ответом на подобные вещи". "Я еще раз хотела бы сказать, что мы не просто делаем эти предупреждения – у нас есть возможность отвечать на подобные вещи и это, я хочу сказать, будет сделано, если в отношении российских дипломатических представительств, в отношении дипломатов не будут предприняты меры по обеспечению их безопасности", − подытожила она.

Напомним, ранее Захарова угодила в конфузную ситуацию из-за выращивания куста боярышника.