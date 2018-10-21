"Боярышник вырос": Захарова попала в конфуз из-за взращивания куста

21 октября 2018, 21:07

Спикер российского МИДа стала объектом иронии и сарказма в Сети.

Захарова
Захарова любит устроить публичный эпатаж / Фото: Reuters

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова продемонстрировала куст боярышника, который посадила пять лет назад. Это сообщение вызвало шквал смеха, критики и комментарием на ее страничке в соцсети.

"Боярышник вырос. Посадила лет 5 назад маленький росток. А сейчас это – огромный куст с колючками и ягодами", - подписала Захарова снимок в Facebook.

На фотографии, которую разместила спикер российского МИДа, изображен куст без листьев с одной ягодкой посредине. Внизу виднеются опавшие листья. Ветки куста действительно усыпаны шипами, однако большого количества ягод не заметно.

Провокационный пост весьма повеселил пользователей Сети.

"Это очень известный сорт боярышника, его добавляют в "Novichok", "А что, аптекарского уже не хватает? И "голубой чаек" из мухоморов уже не справляется с твоими тараканами в голове", "А Машка уже урожай с куста собрала, поставила настойку. Одна ягодка вам – терпилам на подавиться. Остальное все себе любимой", "А ведь давно по поведению Машки видно, что не с проста она х*йню мелет", - шутили комментаторы.

/ Фото: скрин Facebook/Мария Захарова

Напомним, Захарова позировала в коротком платье с большими карманами и задумалась над тем, чтобы пойти в школу и "блеснуть знаниями" в 9-м классе.

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юмор комментарии ирония МИД РФ Боярышник Мария Захарова
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