"Зачем строить из себя школьницу?": представитель МИД России задумалась "блеснуть знаниями" в 9-м классе

Мария Захарова задумалась "блеснуть знаниям" в 9-м классе / instagram.com/mzakharovamid

Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова позировала в коротком платье с большими карманами и задумалась над тем, чтобы пойти в школу и "блеснуть знаниями" в 9-м классе.

Спикер внешнеполитического ведомства опубликовала снимок на своей странице в Instagram, за день он собрал более 15 тысяч лайков.

"Вот думаю: может, тоже в школу пойти? Портфель есть, форма, вроде, имеется. Блесну знаниями в каком-нибудь 9В", — написала представитель МИДа.

Снимок по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "А зачем строить из себя школьницу?", — спросил minyakin. "Пойди подучись — ума наберись)))", — написал meir197024. "Почему вы меня так бесите? Правда не пойму... неоднократно искал причины и не могу найти, но вы меня бесите…", — поделился мнением dimash1979.

Мария Захарова задумалась "блеснуть знаниям" в 9-м классе / instagram.com/mzakharovamid

Ранее сообщалось, что украинский журналист Роман Цымбалюк разозлил Марию Захарову просьбой прокомментировать ее заявление по поводу нового воинского приветствия ВСУ — "Слава Украине! / Героям слава!".