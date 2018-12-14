В Кремле ответили на требование США об освобождении захваченных украинских моряков

Дмитрий Песков / Reuters

Россия не отпустит захваченных в Керченском проливе украинских моряков ради встречи президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, требование США об освобождении украинских военных для разблокирования подготовки встречи Трампа с Путиным "не может являться основанием для нарушения хода судебного разбирательства и следствия, которое ведется в отношении нарушителей государственной границы РФ".

Отвечая на вопрос, повлияет ли позиция США на судьбу украинских пленных, он сказал: "На судьбу украинской команды может повлиять ход следствия, а также, если до этого дойдет – решение суда".

Песков также прокомментировал уточняющий вопрос о возможности освобождения захваченных украинских моряков и кораблей до судебного разбирательства по существу, передает УНИАН.

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"Ведется следствие, по результатам следствия документы передаются или не передаются в суд. Здесь все в руках следствия – есть факт нарушения госграницы, есть нарушители госграницы и приобщенные к делу вот эти катера", - подчеркнул он.

Комментируя соответствующее заявление советника президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона, Песков подчеркнул: "По-прежнему убеждены, что это встреча в равной степени важна как для Москвы, так и для Вашингтона".

Напомним, ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил о том, что после освобождения Россией захваченных украинских моряков и судов в Керченском проливе может быть определена дата встречи Трампа и Путина.

Как известно, Трамп отменил запланированную встречу с Путиным в рамках саммита "Большой двадцатки", потому что Россия не вернула Украине моряков и корабли, захваченные 25 ноября в Керченском проливе.