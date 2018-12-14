"Музейные экспонаты": посол США раскритиковал прилетевшие в Венесуэлу российские бомбардировщики Ту-160

Ту-160 / Википедия

Американский посол в Колумбии Кевин Уитакер заявил о том, что недавно передислоцированные в Венесуэлу российские стратегические бомбардировщики Ту-160 "не несут угрозы, поскольку слишком старые, музейные экспонаты".

"Самолеты этого возраста не являются провокациями. Они реально из музея. Мы заметили наличие этих российских бомбардировщиков 80-х годов. Я не знаю, какова их цель. Очевидно, в том, что русские прибыли с бомбардировщиками, содержится послание",— заявил дипломат посол в эфире радиостанции RCN.

Напомним, ранее сообщалось о том, что российский истребитель опасно перехватил американский самолет над Черным морем.