Скончался звезда юмористического шоу Евгения Петросяна

Участие Обида Асомова в "Кривом зеркале" негативно отразилось на его карьере в Узбекистане.
В Ташкенте ушел из жизни известный актер-комик, заслуженный артист Узбекистана Обид Асомов.
Артиста госпитализировали 11 декабря, несколько дней за его жизнь боролись врачи, но все оказалось безуспешно, он скончался в результате болезни сердца.
Асомов был участником юмористического шоу "Кривое зеркало". Евгений Петросян отметил, что с Асомовым он выступал пару недель назад на гастролях в столице Узбекистана, и ничего не предвещало беды.
Как пишет ozodlik.org, в своих антрепризах Асомов высмеивал образ узбекских мигрантов в России.
Эти популярные в народе телепередачи были запрещены к показу в Узбекистане. Участие Обида Асомова в "Кривом зеркале" негативно отразилось на его карьере в Узбекистане. Официальный Ташкент наложил негласный запрет на его творческую деятельность.
Однако после смерти первого президента Узбекистана Ислама Каримова в 2016 году и прихода к власти нового президента Шавката Мирзияева узбекские власти сняли негласный запрет, наложенный на творческую деятельность Обида Асомова, который действовал более десяти лет. Власти позволили юмористу выступать по телевидению и радио.
Напомним, ранее в Киеве скончался известный театральный актер Тарас Мельничук.