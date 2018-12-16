Скончался звезда юмористического шоу Евгения Петросяна

Обид Асомов / madaniyat.uz

В Ташкенте ушел из жизни известный актер-комик, заслуженный артист Узбекистана Обид Асомов.

Артиста госпитализировали 11 декабря, несколько дней за его жизнь боролись врачи, но все оказалось безуспешно, он скончался в результате болезни сердца.

Асомов был участником юмористического шоу "Кривое зеркало". Евгений Петросян отметил, что с Асомовым он выступал пару недель назад на гастролях в столице Узбекистана, и ничего не предвещало беды.

Как пишет ozodlik.org, в своих антрепризах Асомов высмеивал образ узбекских мигрантов в России.

Эти популярные в народе телепередачи были запрещены к показу в Узбекистане. Участие Обида Асомова в "Кривом зеркале" негативно отразилось на его карьере в Узбекистане. Официальный Ташкент наложил негласный запрет на его творческую деятельность.

Однако после смерти первого президента Узбекистана Ислама Каримова в 2016 году и прихода к власти нового президента Шавката Мирзияева узбекские власти сняли негласный запрет, наложенный на творческую деятельность Обида Асомова, который действовал более десяти лет. Власти позволили юмористу выступать по телевидению и радио.

Напомним, ранее в Киеве скончался известный театральный актер Тарас Мельничук.