"Какие наши годы": Петросян обмыл развод со Степаненко, опубликовано видео

18 ноября 2018, 18:53

Евгений Петросян надеется, что у Елены Степаненко "тоже все наладится".

Петросян и Степаненко
Евгений Петросян и Елена Степаненко / "Аргументы и факты"

Знаменитый российский юморист Евгений Петросян рассказал подробности развода с Еленой Степаненко.

На опубликованном видео Петросян находится вместе со своим адвокатом Сергеем Жориным, при этом мужчины держат в руках бокалы и отмечают удачный бракоразводный процесс.

Жорин отметил, что "раз в 29 лет Евгений Ваганович становится холостяком".

Петросян подчеркнул, что он надеется, что "у Елены Григорьевны тоже все наладится, все будет хорошо".

"Спасибо всем, кто за меня болел. Конечно, это очень значительное событие в моей жизни. Все пришло к правильному завершению. Начнем новую историю, какие наши годы", - добавил юморист.

Ранее сообщалось о том, что супруги делили имущество в размере полутора миллиардов рублей.

Напомним, СМИ рассказали о внебрачном ребенке Петросяна, которого ему родила известная актриса.

Как сообщалось, Петросян нашел замену экс-супруге Елене Степаненко – 29-летнюю личную ассистентку Татьяну Брухунову, которую в СМИ прозвали "новой Степаненко". Схожесть женщин заметна: те же аппетитные формы, прическа, цвет волос.

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развод Евгений Петросян Елена Степаненко
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