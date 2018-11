"Какие наши годы": Петросян обмыл развод со Степаненко, опубликовано видео

Ну что? Начнём новую историю? ? Помните мой девиз? Жизнь слишком коротка - разводись!!! ?? Кто не успел поздравить Евгения Вагановича в Кремле - приходите в Меридиан 24 ноября. Если ещё остались Билеты. Если закончились - можно выпросить у @petrosyanevgeny - он сейчас добрый ??

A post shared by Сергей Жорин (@advokatzhorin) on Nov 16, 2018 at 2:16pm PST