Отравители Скрипалей и "фабрика троллей": США ввели новые санкции против РФ

Флаги РФ и США / Reuters

Минфин США внес расширил санкционные списки, связанные с Украиной и кибербезопасностью.

Как сообщила пресс-служба американского ведомства, в списки внесены 18 человек и четыре компании из России.

Среди них - россияне Анатолий Чепига и Александр Мишкин, которых на Западе подозревают в попытке отравления в британском Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Кроме того, в санкционный список попало ООО "Федеральное агентство новостей" (ФАН), так называемая "фабрика троллей". Также под санкции попали ООО "Экономика сегодня", "Невские новости" и ресурс USA Really.

Напомним, 27 августа санкции США в против России по обвинениям со стороны Вашингтона в применении химического оружия в Солсбери вступили в силу. С этого дня прекратилась любая американская помощь России, кроме срочной гуманитарной. Россия также лишилась кредитной и финансовой поддержки со стороны Вашингтона.