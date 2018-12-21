"Ходячая бомба": Россия находится в заложниках у Путина — журналист

РФ является заложницей "мрачного сознания" Владимира Путина, полагает журналист / Reuters

Журналист и публицист Виталий Портников считает, что Российская Федерация и мир сейчас являются заложниками "мрачного сознания" президента Владимира Путина, всего того кошмара, который нашел политическое убежище в голове стареющего правителя.

Глава РФ, как и диктатор СССР Иосиф Сталин, не человек, а ходячая бомба, написал аналитик в статье для Эспрессо, комментируя большую пресс-конференцию российского лидера.

По его мнению, зрители мероприятия могли убедиться, что пропагандистский поток, который струится из Кремля в уши людей, придумывается и осмысливается лично Путиным, а потом озвучивается "придворными лжецами".

"И в этом смысле политическая ситуация в России подозрительно напоминает начало 50-х годов, когда конфронтация с Западом, корейская война, дикая антисемитская кампания были порождением личного безумия Сталина. И как только вождь умер, его соратники немедленно отказались от наиболее опасных для самого режима, наиболее бессмысленных намерений Сталина", — полагает автор.

Читайте такжеУ Порошенко увидели в словах Путина большой страх Кремля"Россия и мир сегодня — заложники мрачного сознания Путина, всего того кошмара, который нашел политическое убежище в голове стареющего правителя"— добавил публицист.

"Не будет Путина — и его наследники откажутся от большей части его сомнительных "достижений". От Крыма, от Донбасса, от нападок на Украину, от ядерных угроз в адрес Запада", — подчеркнул Портников.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин на большой традиционной пресс-конференцию в Москве ответил на вопросы о ситуации в РФ, высказался о конфликте на Донбассе, инциденте в Керченском проливе, а также о создании в Украине единой православной церкви. Главред собрал главные заявления президента России.