В Черногории церковь тоже мечтает о Томосе

Президент Черногории хочет получить Томос для церкви / Фото: RTCG

Президент Черногории Мило Джуканович заявил о своих намерениях добиваться от Константинопольского патриархата предоставления для Черногорской православной церкви Томоса.

"Я считаю, что необходимо продолжить работу по восстановлению автокефальной Черногорской православной церкви, и государство будет заниматься этим и нести за это ответственность", - цитирует его RTCG.

По словам президента, Сербская православная церковь активно работает над разрушением черногорского суверенитета и независимости.

Как известно, Сербская православная церковь является в регионе главенствующей. А церковь Черногории, которая объявила о независимости в 1993 году, является непризнанной Вселенским патриархатом.

Напомним, новоизбранный глава Православной церкви Украины митрополит Евстратий получит Томос 6 января.